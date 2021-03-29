日美首腦會談將舉行之際　日本面臨加入制裁中國壓力增加

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-03-29 20:07

就在西方多個國家紛紛就新疆問題對中國實施制裁之際，日本首相菅義偉亦面臨着加入這些國家行列對中國實施制裁的壓力。

2020年11月25日，日本首相菅義偉在首相官邸會晤了中國外長王毅，這是兩人首次會晤。（Reuters）

彭博社3月28日報道，各種有關中國侵犯新疆人權的報道已促使多個西方國家宣布對中國及其官員實施制裁。中國否認針對它的相關指責，將之稱為出於政治動機的謊言，並在3月27日宣布對美國和加拿大及其官員採取反制措施。

彭博社評論説，儘管日本長期以來一直不願對它的這個最大貿易夥伴國實施經濟制裁，但是菅義偉執政黨內的一些成員正在呼籲首相採取更加強硬的路線，尤其是在七國集團（G7）峰會6月份在英國召開之際。

報道稱，擔任議會一個跨黨派中國政策委員會聯席主席的前防相中谷元説：「日本是唯一一個未加入制裁行動的G7國家，對正在發生的一切假裝視而不見，那將會使日本蒙羞。」

菅義偉勢在成為拜登（Joe Biden）上台以來首次訪問白宮的外國領導人，媒體報道稱他與拜登的會晤或許早至4月9日便會舉行。日本也是美國國務卿布林肯（Antony Blinken）海外出訪的第一站，本月早些時候他在那裏與日本外相舉行了會談。

2021年3月16日，美日外長及防長「2+2」會晤談論多項涉華議題：

+ 3 + 3 + 3

菅義偉與布林肯3月16日會談期間主動點名指責中國，美方則承諾將堅定保護釣魚島（日本稱尖閣諸島）在內的日本全境。

中國外交部發言人對此表示，美日搞交流合作應有助於增進地區國家間的相互理解與信任，有利於地區國家間團結合作以及亞太地區和平與穩定，不應針對第三方或損害第三方利益。

菅義偉3月26日還表示，將在訪美期間邀請拜登參加夏季的東京奧運會。