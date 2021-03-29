布林肯質疑世衛組織的中國溯源報告　趙立堅以6個問題回應美國

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-03-29 20:07

世界衛生組織（WHO）派往中國的專家組認為，新冠病毒幾武漢生物實驗室泄漏機會很低。然而，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）卻對報告提出了一系列質疑。

3月29日召開的中國外交部例行記者會上，有記者提問：美國國務卿布林肯在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時表示，對世衛組織即將發表的新冠病毒溯源表示關切，尤其擔憂小組在中國調查使用的方法和調查進展，他還稱是中國在幫忙撰寫報告。中方對此有何評論？

世衛專家組在武漢調查情況（點擊大圖瀏覽）：

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中國外交部發言人趙立堅表示，中方絕不接受美方在疫情問題上的無端指責和肆意抹黑。中方最早向世界衞生組織報告疫情，第一時間發布新冠病毒基因序列等關鍵訊息，第一時間公佈診療方案和防控方案。

趙立堅稱，2019年12月27日，武漢地方有關部門首次接到可疑病例報告；2020年1月3日，中方就開始定期向美方通報疫情訊息和防控舉措。此後，中方持續向美方通報，雙方保持密切溝通，這一點美方心知肚明。

趙立堅稱，「我不禁要問，在疫情和溯源問題上，美方什麼時候也像中方一樣開放和透明？什麼時候邀請世衛組織專家赴美國開展溯源考察？什麼時候開放德特里克堡給國際專家參觀調查或研究？美方連續對外喊話，是不是意在向專家組成員施加政治壓力？請美方去問問世衛各位專家，報告的哪一部分內容是中國政府幫助撰寫的？難道中國政府為溯源研究提供便利這也成了幕後操縱嗎？」