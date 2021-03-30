王毅與巴林外交大臣會晤　巴方稱堅定支持中方維護自身主權

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-30 09:01

巴林外交大臣扎耶尼（​Abdullatif bin Rashid Al Zayani）3月29日在麥納麥（Manamah）與中國國務委員兼外長王毅舉行會談，雙方就國際和地區問題深入交換意見。

扎耶尼稱，巴方堅決恪守一個中國原則，堅定支持中方維護自身主權，反對將人權問題政治化，聯合國人權理事會不應成為干涉別國內政的平台。

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王毅讚賞巴方在涉及中方核心利益問題上給予的寶貴支持，稱中國也支持巴林維護國家主權和獨立，願與巴方一道堅持不干涉內政原則，共同抵制將人權問題政治化，維護兩國正當權益。

王毅還說，中方願同巴方共同打擊一切形式的恐怖主義和加強在地區和國際事務中的協調配合，推動國際關係更加均衡穩定。

扎耶尼希望兩國加強一帶一路倡議和巴林2030經濟發展願景對接，拓展兩國在貿易、投資、能源、科技和基礎設施等領域合作，推動進一步加深在後新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情時期的中阿關係。

他感謝中國支持巴林抗疫，同時讚賞中方提出的實現中東安全穩定5點倡議，願同中方密切在地區和國際事務中的協調配合，加強在打擊恐怖主義、消除恐怖主義產生根源方面的合作，共同維護地區和平與安全。