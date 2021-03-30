蘇彝士運河恢復通行　長賜號脫困最大功臣：潮汐︱新聞教室

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-30 11:48

長榮海運（Evergreen）超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）終於脫困，蘇彝士運河（Suez Canal）正恢復通行。這次協助貨輪脫困的，除了拖船與挖泥機等工作人員外，還有大自然的強大力量——潮汐的幫忙。

圖為3月29日，拖船成功把長賜號拖回蘇彝士運河航道上。（Reuters）

長賜號長達400米，重逾20萬噸，面對這龐然大物，理所當然單靠拖船力量無法輕易移動。特別是貨輪已擱淺陷入泥土中，要順利拖行巨船必須讓貨輪上浮，而這關鍵就是潮汐。

潮汐是地球的海水受月亮和太陽的引力造成的自然作用，當地球面向月亮的地方引潮力會變大，背向月亮亦會因離心力關係造成同樣的引潮力，令海水上升。而因地球在一天內會自轉一圈，月球需27天才公轉一周，因此地球同一地點會經過兩個發生潮漲的地區，出現兩次潮汐。

而太陽對地球的引力雖然較細，但當太陽、地球、月亮成為直線，太陽加上月亮的引力作用下會進一步加大引潮力，造成「天文大潮」，這一天的潮汐幅度將會變大，海平面會較平常上漲數十厘米。

而正好埃及在剛過去的28及29日迎來了這次大潮，海上提升讓貨輪成功浮起，在拖船協助下脫困。

圖為3月29日，監測船隻航行的FleetMon資料顯示，可見長賜號已成功脫困，正被拖船拖離現場。（Reuters）

當然潮汐的力量不僅在於協助擱淺船隻脫困，人類早已懂得活用這大自然的力量，用作捕漁、曬鹽、灌溉上，其中水力磨坊已有上千年的歷史。潮汐亦能推動水流作為發電的力量，因為一天必然有兩次的潮汐，潮汐能遠比風能及太陽能有更可預測和有保障。

但同時潮汐亦會影響船隻航行，和近岸地區安全。在颱風季節遇上大潮期，將可能造成海水倒灌，對低窪地區造成威脅。