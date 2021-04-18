國家領導人將出席博鰲論壇開幕式　習近平或將參加

撰文： 米樂 最後更新日期： 2021-04-18 12:03

博鰲亞洲論壇（Boao Forum For Asia，BFA）4月18日至21日在中國海南舉行，論壇秘書長透露，有中共高層將出席2021年博鰲論壇年會開幕禮，並會出席「中美有關對話活動」。

中國國務院總理李克強出席了博鰲亞洲論壇2019年年會開幕禮。（新華社）

本屆年會網上和實體會議均有中國領導人出席，中國領導人將出席大會開幕式，並參加中美企業家座談會等一系列重要活動。

據博鰲亞洲論壇官網消息，博鰲亞洲論壇3月30日上午在北京舉行2021年年會新聞發布會，論壇秘書長李保東在會中披露會有中國領導人出席，但他並未説明是哪一位領導人出席。

他説，中國政府高度重視博鰲發展，除在線出席年會外，中國領導人也將赴現場出席開幕式以及一系列重要活動，包括與理事成員會見、與企業代表互動，以及「中美有關對話活動」等。

2012年起，中國國務院總理李克強和中國國家主席習近平輪流出席各年年會，只有2017年由時任中國國務院副總理的張高麗出席。2019年年會由李克強出席，有分析認為，按往年慣例，今年年會習近平出席的可能性較大。

李保東也提到，這次年會將邀請數十名其他國家領導人，主要是亞洲國家，透過在線方式參加年會，相關名單很快就會對外發布。

他還表示，年會主題聚焦於全球治理、一帶一路，而疫情後的世界向何處去，更是今年年會首要關注議題。

李保東指出，面對國際矛盾與紛爭增多，全球性挑戰更加突出，各方普遍認為，增加全球治理更加重要迫切。他説，博鰲論壇的目的就是凝聚共識，提出亞洲聲音、亞洲方案。

歷年博鰲論壇多於3月至4月舉行，通常是中國年度「兩會」後中國首場大型外交活動，經常被視為觀察中國對外舉措的風向標。不過2020年因受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，博鰲論壇停辦年會。

2月25日，博鰲亞洲論壇在官網宣布，2021年年會定於4月18日至4月21日在海南博鰲舉行。