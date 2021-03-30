華為孟晚舟引渡案｜辯方律師指美國違反國際法

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-30 20:02

中國電訊設備製造商華為副董事長孟晚舟的引渡案3月29日在加拿大卑詩省（British Columbia）最高法院舉行聆訊。辯方律師指，美國當局對孟晚舟提出欺詐指控的做法違反國際法。

華為孟晚舟引渡案：圖為3月29日，中國科技公司華為副董事長孟晚舟離開她位於加拿大溫哥華的家，到法院出席聆訊。（Reuters）

加拿大全球新聞網站（Global News）29日報道，孟晚舟的律師范埃爾特（Gib van Ert）說，美國將它的刑法延伸到孟晚舟身上、在一個紐約法庭中起訴她，以及在加拿大用引渡聆訊來追捕她，都是嚴重不當行為。律師指整場訴訟是美國在濫用引渡程序及法院的程序。

美國指控孟晚舟向香港滙豐銀行（HSBC）隱瞞華為與子公司「星通科技」（Skycom Tech）的關係，令滙豐面臨違反美國對伊朗制裁的風險。星通科技被指與伊朗有生意往來。

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孟晚舟的律師稱，美國不能將國內法律應用在其他國家身上。而孟晚舟是中國公民，滙豐是以英國及中國為基地的銀行，孟晚舟與滙豐的會議於2013年在香港舉行。

范埃爾特表示，如果加拿大引渡孟晚舟到美國，也會違反國際法。