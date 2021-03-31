美國務院《2020年度各國人權報告》　點名談及中俄人權狀況

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-31 11:13

美國國務院3月30日公布報告，指全球在2020年的人權有惡化迹象，當中特別提到中國打壓新疆維吾爾人及俄羅斯針對反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）等情況。

美國國務院按照法律，每年向國會提交《各國人權報告》（Country Reports on Human Rights Practices）。國務卿布林肯（Antony Blinken）30日形容，全球人權向錯誤方式發展，並指部分國家政府以新型冠狀病毒（COVID-19）疫情為由，限制民眾權利和鞏固極權統治。

報告指出，疫情最初在武漢爆發時，中國政府將4名公民記者滅聲，而且當地有學者的立場與官方不同，因而遭受當局騷擾、審查，甚至在部分情況被大學或警方干預。

而在新疆問題上，報告提到，除了在超過100萬名維吾爾族及其他穆斯林少數族裔被送入法外拘留營外，另外亦首次指出當地有大約200萬名人士接受日間再培訓。

華府的報告亦談及俄羅斯的情況，特別指出克里姆林宮毒害納瓦利尼，稱有可靠報告顯示俄羅斯聯邦安全局（FSB）人員向納瓦利尼下手。

另外報告點名非洲國家埃塞俄比亞，稱當地政府沒有採取行動起訴侵犯人權的官員，另外亦指出提格里州（Tigray）與中央政府的軍事糾紛導致數千人喪生，過萬名民眾流離失所，但外界至今都無法到當地調查該處的實際人道危機情況。

布林肯表示，華府會在今年較後時間公布附錄，談及產婦死亡率、以及女性在性健康和生殖健康遭受歧視的問題。