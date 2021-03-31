日媒：中國朝鮮4月恢復貿易往來　中國外交部回應

撰文： 聶振宇 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-31 15:58

《日本經濟新聞》3月30日引述多名消息人士報道，中國和朝鮮準備4月中旬恢復因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情暫停的貿易往來。中國外交部發言人華春瑩同日指，不掌握有關的具體情況。

華春瑩出席外交部例行記者會時，英國路透社記者提問，「據報道，中國和朝鮮將於4月中旬恢復因疫情暫停的貿易往來。你能否證實並評論？」

華春瑩回應稱，朝鮮是中國的友好鄰國，中朝之間保持著各種交往合作。由於疫情原因，各國之間貿易都受到了一定影響，中方一直致力於在做好疫情防控前提下，同相關國家逐漸恢復正常的貿易往來，「你提到的具體情況我不掌握」。

日媒：中朝將開放鐵路來往

《日經新聞》引述一名於丹東市貿易公司工作的30多歲中國男子指，「我聽說朝鮮計劃4月中旬開始接收來自中國的商品」。他稱，消息是來自朝鮮一方，並表示正在準備復業。其他幾間貿易公司都指預計4月恢復雙邊貿易。

報道指，商品起初只會經中朝友誼橋的鐵路往來丹東市和新義州市。朝方於新義州市設置病毒檢測站，如果一切妥當，將恢復船和貨車來往。有消息人士指，朝鮮需要藥物治療糖尿病、感染和其他疾病，「雙邊貿易」實際是中國對朝鮮的援助，並提到由於春季播種季節臨近，朝鮮還想取得化肥。