拜登愛犬回歸白宮再咬傷人　月內第二次

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-03-31 15:12

美國總統拜登（Joe Biden）的牧羊犬「少校」（Major）再咬傷人。美國有線新聞網絡（CNN）3月30日報道，兩名知情人士透露，「少校」於白宮南草坪咬傷一名正在工作的國家公園管理局員工。

報道稱，事發於29日下午，受傷的員工需要暫停工作接受治理。美國第一夫人吉爾（Jill Biden）的新聞秘書拉羅薩（Michael LaRosa）指，「少校」正在適應新環境，「『少校』散步時咬了一個人。出於慎重考慮，白宮醫療小組為傷者檢查，他返回工作時沒有帶傷。」

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拜登夫婦於2018年收養3歲的德國牧羊犬「少校」月初咬傷人。3月8日，「少校」於白宮造成一名特勤局僱員受傷，傷者需要接受白宮醫療隊的治療。隨後，「少校」和拜登的另一隻德國牧羊犬「冠軍」（Champ）被運送到了拜登位於威爾明頓市的家中。白宮透露，「少校」過去兩周內接受了訓練。

「少校」第一次咬傷人後，白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）曾表示，兩隻狗仍在適應和習慣新環境以及新的人，並稱他們是拜登的家庭成員，不會因為傷人事件而被安排安樂死。

拜登於美國廣播公司（ABC）3月17日播出的《早安，美國》電視節目透露，「少校」將會重返白宮。他表示，自己的寵物狗「少校」是一隻「可愛的狗」，「那裏（白宮）85%的人都喜愛牠（少校）。」

拜登解釋咬人事件的事發經過。他說，「少校」當時轉了個彎，看見兩位不認識的人，這兩人來回走動是為了保護白宮的安全，並指「少校」沒有咬傷任何人，也沒把人咬破皮。