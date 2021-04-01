新冠疫苗丨世衞指國藥及科興疫苗安全有效　符合要求

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-04-01 03:27

世界衞生組織（WHO）免疫戰略諮詢專家組3月31日表示，中國國藥集團和科興的兩款新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗，其保護效力符合世衞「疫苗效力約為50%，最好接近或高於70%」的要求。

世衞免疫戰略諮詢專家組主席克拉維奧托（Alejandro Cravioto）在記者會上表示，兩間中國公司提交的疫苗數據清楚表明，它們的保護效力符合世衞「疫苗效力約為50%，最好接近或高於70%」的要求，並指有關數據亦顯示兩款疫苗的安全性，不會對人體造成傷害。

不過專家組同時指出，這兩款疫苗在較年長或與患有其他併發症族群的資料稍顯不足。

科興生物的新冠病毒滅活疫苗已在多國陸續獲准緊急使用。（新華社）

克拉維奧托表示，國藥和科興的疫苗需從世衞或其認可的監管機構獲得緊急使用授權，之後再由免疫戰略諮詢專家組提出使用建議，專家組希望在4月底前公布相關使用建議。

截至目前，世衞已向三款疫苗批出緊急使用授權，分別為美國輝瑞（Pfizer）和德國（BioNTech）研發的疫苗、英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）和牛津大學的疫苗，以及美國強生公司（Johnson & Johnson）旗下的楊森製藥（Janssen）研發的疫苗。

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