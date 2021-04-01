木村花逝世｜日本男子曾留言「何時死」被控侮辱罪　罰款額低惹議

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-01 18:55

日本真人騷《雙層公寓》成員、女子摔角手木村花2020年5月不幸自殺身亡，她生前曾遭網絡欺凌，引發大眾關注霸凌問題。日本警方之後以公眾侮辱罪名起訴一名大阪男子，指他多次向木村花發送仇恨留言，日本法院3月30日判男子罰款9000日圓（約630港元），遭質疑懲罰太輕。

涉事大阪男子20多歲，日本警方指，他曾多次發送仇恨留言到木村花的社交網站戶口，內容包括「你的性格那麼可怕，你有活着的價值嗎」、「你何時去死」等字句。

木村花在死前曾收到大量仇恨留言，來自數以百計的社交帳戶，警方選擇起訴這名男子，原因是他的留言「特別抱有惡意」。

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日本法院3月30日裁定這名男子罰款9000日圓（約630港元），判罰在日本國內引起議論，不少人認為金額太低，又擔心阻嚇力不足，網絡欺凌事件將增加。

日媒指，公眾侮辱罪的判罰為最高囚禁29天或罰款1萬日圓（約700港元）。在木村花自殺案發生後，當地政界也有討論修改法例，協助網絡欺凌的受害人討回公道。

木村花2020年5月23日在家中尋短身亡，年僅22歲，她過世後，《雙層公寓》也宣告永久停播。她的母親木村響子2021年3月中入稟法院，控告一名居於長野縣的男子在網上侮辱木村花，索償約290萬日圓（約20萬港元）。