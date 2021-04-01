二媳婦上傳訪問特朗普影片　遭Facebook引用封殺令移除

撰文： 何文翰 成依華 最後更新日期： 2021-04-01 22:02

美國1月發生示威者衝擊國會事件後，時任總統特朗普（Donald Trump）遭指控煽動暴力，Facebook無限期封殺他的帳戶。特朗普卸任後，他的二媳婦拉拉（Lara Trump）3月30日在社交網站上傳訪問特朗普的影片，但Facebook發言人3月31日證實，公司已移除這些內容。

拉拉是特朗普次子埃里克（Eric Trump）的妻子，她在自己的網上節目The Right View內訪問特朗普，然後她3月30日在Facebook發文上傳片段，但片段遭移除。

↓拉拉在Twitter宣傳自己訪問特朗普的節目↓

拉拉在社交網站上載的2張電郵截圖顯示，Facebook向她稱，公司平台目前不准許發布有關特朗普發聲的內容，假如發布相關內容，公司會予以移除，導致帳號受到額外限制。Facebook強調有關指引適用於所有競選帳號和專頁。拉拉曾擔任特朗普2020年競選團隊的高級顧問。

英國廣播公司（BBC）報道，拉拉之後改為在另一平台Rumble上傳片段，然後在Facebook張貼片段連結。