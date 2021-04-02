法媒質疑CGTN刊假記者涉疆文章　華春瑩：撰稿者確實存在

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-04-02 08:52

中國環球電視網（CGTN）發表由法國獨立記者博蒙（Laurene Beaumond）撰寫的文章，批評部分西方媒體制造涉疆假新聞，但法國《世界報》（Le Monde）指出，這名作者並不存在。中國外交部發言人華春瑩4月1日回應。

華春瑩當日出席例行記者會被問到有關問題。她表示，中方已經向中國環球電視網了解情況，博蒙是在中國生活很多年的法籍人士並且曾多次到訪新疆，她寫的文章記錄了她在新疆的所見所聞和事實真相，有關觀點客觀且公允，但關於她的細節不便透露，原因是目前在一些歐美國家對中國説句公道話的人會遭到惡意攻擊。

華春瑩指出，個別西方國家與媒體的一種慣常思維是只要是西方記者就一定不會説中國的好話，如果記者報道的中國跟很多西方媒體報道中的不一樣，他就一定不是西方記者，甚至可能是中國進行虛假宣傳，這種「亂扣帽子、亂打棍子的」思維非常不健康。

名為博蒙的法國獨立記者3月28日於中國環球電視網網站發表《我的新疆：停止假新聞專橫》一文。她稱，她曾多次到訪新疆，「我所認識的新疆和大家說的不一樣。」她質疑，「這是怎樣對中國的遠端公審，沒有任何實質證據、沒有任何有效見證，這些人根本沒有涉足過這個地方」。

《世界報》向發放記者證的法國職業記者證委員會資料庫查證，發現根本沒有這位「曾在巴黎多個報社工作」的記者資料。

法國新聞廣播電台（FranceInfo）等媒體也指出，博蒙的推特帳號創於今年3月，大頭照用的也是網路圖庫的照片。博蒙的推特首頁的法文自我介紹說：「（我）一直是中國環球電視網法文台的記者，曾修讀藝術史與考古學」。她的推特僅89人追蹤。