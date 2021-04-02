緬甸局勢｜軍事衝突一觸即發？緬軍揚言進攻南撣邦軍

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-02 19:54

果敢資訊網4月2日據當地媒體消息稱，此前緬軍向泰國湄索邊境管理委員發出通告，揚言要進攻南撣邦軍設在泰緬邊境的所有軍事基地。

媒體稱這一份通告是在3月29日緬軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）發出的。對此，南撣邦軍一名軍官表示，目前正在進行密切的觀察，隨時做好迎戰準備。

南撣邦軍是已簽署《全國停火協議》（NCA）的10個組織之一。在緬軍發動軍事政變以後10家簽署組織宣布將不與軍政府繼續會談，緬甸和平進程就此被終止。

果敢資訊網稱在前幾天，緬軍還在撣邦首府東枝佈置了大量部隊。目前尚不清楚緬軍所言是否屬實，但不排除緬軍就此在撣邦發動大規模的軍事衝突。

緬甸局勢：圖為4月2日仰光有人參與「鮮花」示威，在一些地點留下一支支鮮花以示抗議。（Reuters）

無線上網中斷

緬甸軍方4月2日下令中斷無線上網服務。而儘管它一再加強鎮壓，全國各地依然有成千上萬的示威者上街，部分人在街上放置鮮花，以這種方式抗議，以及焚燒被認為是助長緬軍軍事獨裁主義、阻礙緬甸民主的「08憲法」。

示威領袖欽薩達（Khin Sadar）在預期緬軍會推出「網禁」之前，呼籲人們進行「快閃式」示威，讓軍警無法預計舉行示威的地點及時間，然後在軍警接報到場後，示威者迅速解散。

英國路透社2日稱，緬甸軍方並沒有對外公布或解釋它要電訊公司中斷無線寬頻上網的原因。現時緬甸只有固網上網服務。

緬甸局勢：自緬甸聯邦議會代表委員會（CRPH）發聲明廢除「08憲法」之後，緬甸全國各地便掀起焚燒憲法熱潮。圖為4月1日，仰光一場示威中有人焚燒「08憲法」。（Reuters）

4月1日全國多處都有示威活動，亦出現焚燒「08憲法」的情況。3月31日，緬甸聯邦議會代表委員會（CRPH）發聲明廢除「08憲法」之後，緬甸全國各地便掀起焚燒憲法熱潮。

反政變組織以其他方法應對網禁，包括以共享無線電頻率、使用移動應用程式如地圖（可離線使用）以及用短訊互通消息。

緬甸局勢：圖為示威者4月2日在仰光街上留下鮮花，以示抗議軍方。（Reuters）

死傷人數續增

續有緬甸民眾在示威持續其間死傷。果敢資訊網4月1日稱，緬甸各地爆發大規模的遊行抗議活動，當天抗議者遭到緬軍警的暴力鎮壓，造成至少6人死亡，多人受傷。

在位於緬印邊境的小鎮德穆（Tamu）一名警員4月1日因支持民主運動，在警民衝突中被殺。在中部城市曼德勒，保安部隊在一個集會中開槍，4人受傷。在仰光，韓國新韓銀行一名僱員2天前在乘搭小巴時頭部中槍。銀行稱已在與韓國政府討論有關情況。

緬甸局勢：圖為4月1日，緬甸城市曼德勒街頭有人縱火。（Reuters）

參加示威的民眾面對來愈大的風險，但部分人仍堅持以不同形式表達意見，有人在殉難者倒地的位置留下鮮花以示抗議、繼續上載示威的照片，以及在路上留下點亮的蠟燭，砌成「我們永不投降」的字樣。

根據緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners，AAAP）的統計，自2月2日反政變示威開始以來，已有約543人被殺。軍方重申那些人是因為煽動暴力而被殺。