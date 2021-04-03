南美疫情重擊數國：巴西加快清空舊墳　智利封城　阿根廷窮人急增

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-04-03 01:02

南美洲新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴峻。巴西最大城市聖保羅（São Paulo）病逝人數激增，墓地人員4月1日加快清空舊墳，為染疫病歿的人騰出空間。市政府登記的下葬人數本周創下單日新高。

巴西衞生部4月1日公布，國內新增3,769宗死亡個案。巴西過去一周平均單日新增約3,100宗死亡個案及7.4萬宗確診個案。數字自2月以來穩步上升。

巴西累計死亡人數為全球第二高，僅次於美國。

巴西新冠肺炎疫情：圖為4月1日巴西里約熱內盧有機構在貧民窟向民眾捐贈食物，居民排隊等候領取。（AP）

智利關邊境

智利4月1日新增7,830宗確診個案，單日感染率是有記錄以來最高。政府同日宣布，自5日起整個4月關閉邊境，以對抗疫情升溫。

智利累計確診個案已突破100萬，達1,003,406宗，一天之間193人病逝，累計死亡個案為23,328宗。

阿根廷貧困惡化

阿根廷經濟受疫情影響，令國家貧窮問題惡化。

國家統計調查局（National Institute of Statistics）3月31日數據顯示，在31個被研究的大城市中，國家2020年上半年的貧窮率為40.9%，下半年升至42%。下半年的貧窮率比2019年同期急升6.5個百分點。