發明藍光LED　諾貝爾物理學家赤崎勇病逝　終年92歲

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-03 05:07

日本名城大學特別榮譽教授赤崎勇4月1日因肺炎在名古屋的醫院離世，終年92歲。他生前發明藍光LED燈，為他奪得2014年的諾貝爾物理學獎。

赤崎勇1929年出生於鹿兒島縣南九州市，1952年畢業於京都大學理學院，並在1959年加入名古屋大學，從助手升職至副教授。他之後到松下電器出任東京研究所半導體部長，直到1981年重返名古屋大學，並在名城大學擔任終身教授。

紅和綠色的LED早在1960年代成功研發，但作為三原色的藍色就因為材料結晶製作困難，因而被認為難以在20世紀內發明。不過他與當時為名古屋大學研究生天野浩成功以外界普遍放棄的氮化鎵製成結晶，並在1989年發明藍色LED。

這個發明為全彩顯示器等技術獲普遍使用，其省電和長壽的特色為全球應對氣候變化帶來不可或缺的貢獻。另外亦可以透過產生波長短的藍光技術，大幅提升DVD等儲存容量，並為後來的藍光光碟面世有重要作用。

赤崎勇（左）、天野浩（中）與中村修二一（右）2014年12月10日在瑞典斯德哥爾摩獲頒發諾貝爾物理學獎。（Getty Images）

赤崎和天野在2014年聯同以其他方式製成藍色LED的美國加州大學教授中村修二一同獲得諾貝爾物理學獎。

天野形容赤崎的離世是日本和全世界的損失，指對方是自己的良師，並希望繼承他的研究和指導思想，為全人類帶來幸福，以及培育領導下一個時代的人材。