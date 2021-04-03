接種阿斯利康新冠疫苗後有血栓　英國累計30宗當中7人死亡

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-03 23:54

英國醫療監管機構4月3日稱，接獲30宗民眾接種英國阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗後出現血栓的個案，當中7人死亡。

英國藥品與保健品管理局（MHRA）在向法國媒體發聲明時稱，截至3月24日以及24日當天，有30宗接種後出現血栓報告，不幸地當中有7人死亡。

MHRA稱，截至3月24日，在全國已接種的1,810萬劑疫苗個案中，有22宗大腦靜脈竇血栓（Cerebral Venous Sinus Thrombosis），以及8宗血栓（thrombosis）個案，接種者同時有血小板偏少的情況。

腦靜脈竇血栓是一種極為罕見的腦血栓疾病。

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MHRA在3月18日稱，在全國已接種1,100萬劑疫苗個案中，5人接種疫苗後出現血栓。

在英國發生的接種後出現血栓的個案數字，在近2周之間（3月18日至4月3日，合計16天）急速增至累計30人。

MHRA稱，沒人在接種美國輝瑞疫苗後出現血栓。「輝瑞疫苗」由德國生物新技術公司（BioNTech）及美國藥廠輝瑞（Pfizer）合作研發。

荷蘭因為出現一宗死亡個案，4月2日宣布即時停止接種阿斯利康疫苗。

澳洲副首席醫療官基德（Michael Kidd）4月3日出席新聞發布會，就3月22日一宗接種阿斯利康疫苗後出現血栓症狀的病例進行說明。

基德稱接種阿斯利康疫苗與病例出現血栓症狀「可能存在聯繫」，但是他強調，目前尚無確切證據能夠證明二者存在必然關聯，相關調查仍在進行。

澳洲現時疫苗接種策略不會因此改變。