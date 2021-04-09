汽車生產商高呼「無米可炊」晶片為何短缺？7大原因您不可不知

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-04-09 23:03

自2020年夏天開始的晶片短缺問題，最近數周惡化。以汽車業為例，管理引擎的電腦及駕駛輔助系統都要用上晶片。全球「晶片荒」迫使很多公司減少汽車的生產，然而事情已不僅是廠商們擔心的問題，它早已影響到您和我的日常生活了。

晶片短缺影響有多大？路透社3月31日稱，包括通用汽車公司（General Motors）和福特汽車公司（Ford Motor）在內的大型汽車製造商已稱會縮減生產規模。此前部分汽車製造商已做出類似的行動，例如大眾汽車（Volkswagen AG）和豐田汽車（Toyota Motor）。韓國現代汽車（Hyundai Motor）牙山工廠4月7日宣布停產2天。

據英國IHS Markit數據，自動半導體晶片的短缺可以影響全球2021年第一位近130萬輛輕型汽車的生產。

這不止重擊汽車生產商，對普羅大眾來說構成莫大影響。缺貨問題自2020年夏天開始，導致學校無法購買足夠的手提電腦供學生使用。這對於不少因疫情被迫留家學習的學生來說相當麻煩。教機迷引頸以待的iPhone 12與PlayStation 5分別發生延遲推出以及「一機難求」的情況，也是因為晶片短缺。

美國福特汽車因為晶片短缺問題，有生產線須暫停。圖為2021年3月29日鏡頭下的福特新車，它們尚有部件未裝嵌。（Reuters）

疫情＋天氣影響 供應愈緊張

自從2020年新型冠狀病毒肺炎（ COVID-19）疫情爆發後，一些晶片廠關閉，為現時的「晶片荒」埋下伏筆。

IHS Markit指出近期晶片短缺的原因之一，是日本瑞薩電子公司（Renesas Electronics）一間晶片工廠發生火災，令短缺情況惡化。瑞薩電子佔汽車微控制器全球市場的30%。

惡劣天氣亦影響生產。美國德州嚴冬天氣亦令3間公司的工廠暫時關閉，3間公司分別是三星電子（Samsung Electronics）、恩智浦半導體（NXP Semiconductors）和英飛凌科技公司（Infineon）。恩智浦和英飛凌是汽車晶片的主要供應商。報道引述分析人士指，預計這次生產中斷，會令晶片短缺問題更嚴重。

圖為4月1日，美國總統拜登出席內閣會議。（AP）

供需不平衡＋廠商錯估形勢

歸根究柢缺貨是緣於對8吋晶片投資不足，以及生產商未能預期突然急增的需求。疫情持續導致愈多人須留家學習或工作，逆轉持續近10年的個人電腦銷售穩步走低的情況。在需求增長快過預期時，工廠須努力加快生產以填補缺口。

現時大多數晶片都在亞洲生產。主要合約製造商都在亞洲生產晶片，包括台積電（TSMC）和三星電子。它們供貨給數以百計的晶片公司。美國半導體公司的銷售量雖佔全球47%，但在國內生產的晶片只佔全球生產的12%。

上文提到疫情導致消費電子設備需求增加，這也導致車用晶片產能受壓。生產商雖是在奮力重啟生產線，卻是去應對消費電子產品市場，因它好賺過生產車用晶片。

事情發展到3月23日台灣長榮長賜號（Ever Given）貨輪擱淺導致蘇彞士運河（Suez Canal）交通癱瘓後，生產商更是緊張，因不少晶片是從亞洲運往歐洲。