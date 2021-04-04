日媒：美日4月首腦會談料商討加強基建合作對抗中國

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-04-04 08:56

據日媒報道，預計4月在華盛頓舉行的美日首腦會談將就在第三國加強基建合作達成共識，考慮到中國的「一帶一路」倡議，美日意圖在完善印太地區的基礎設施建設方面掌握主導權。

日本《讀賣新聞》4月2日報道稱，美日首腦會談的着力點將主要放在完善有助於實現去碳化目標的發電設備和5G網絡等新一代基礎設施上。多位日本政府關係人士證實了這一消息，具體方針將被寫入首腦會談後發布的聯合聲明中。

報道指出，美國總統拜登（Joe Biden）3月31日發表了有關基建投資的演講，明確擺出對抗中國的姿態。他説：「通過與中國展開競爭，美國的創新能力將得到提升，進而促進應對氣候變化的努力，實現一個利用綠色能源的未來。」

報道稱，預計在首腦會談中，氣候問題將成為主要議題之一，主要的設想是，通過普及基礎設施推進去碳化目標的實現。具體來説就是，利用日美兩國的技術，實現相關設施的普及。

此外，在中美兩國爭奪霸主地位的5G領域，預計東京和華盛頓將加強合作，擴展用於建設安全網絡的設備，還有望聯手打造採用前沿訊息通訊技術的智能城市。

據報道，從擔任內閣官房長官的時代起，日本首相菅義偉就致力於向東南亞等地出口交通和通訊領域的基礎設施。通過大力兜售日本引以為傲的「高水平基建」，並同以廉價為賣點的中國拉開距離，未來日美將進一步推動這方面的合作。

報道指出，菅義偉和拜登的聯合聲明可能會提到建立不依賴特定國家的稀土和藥品供應鏈，以及《日美安保條約》第五條的適用等議題。