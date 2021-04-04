約旦拘捕多人涉危害穩定　前王儲聲稱被軟禁

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-04 05:29

約旦軍方4月3日表示，要求前王儲哈姆扎（Hamza bin Hussein）停止針對當地安全及穩定的行為，同時否認拘捕對方，惟哈姆扎指自己已經被軟禁。美國及多個阿拉伯國家之後都向國王阿卜杜拉二世（Abdullah II ）表達支持。

約旦國營傳媒刊登陸軍首長優素福（Yusef Huneity）的聲明，指沒有可以凌駕法律，當地的安全及穩定大於一切。對於有報道指哈姆扎等人被捕，優素福否認有關說法，但要求對方停止進行針對當地安全及穩定的行為，同時指調查仍在進行，強調報告會以透明和清楚的方式公開。

《華盛頓郵報》較早時指，約旦當局拘捕哈姆扎在內約20人，不過國營傳媒報道，最少兩名被捕人士是曾經為王室工作的人士，包括前駐沙特阿拉伯特使謝里夫（Sharif Hassan bin Zaid）、以及曾任計劃部長及財長的前宮廷首長巴西姆（Bassem Ibrahim Awadallah）等，他們都以安全理由被捕。

英國廣播公司（BBC）及阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya TV）取得一段哈姆扎的片段，他表示當局打壓異見人士，自己亦因此被軟禁，並禁止與外界接觸。

約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II ）在1999年上台，並在2004年廢除其同父異母的弟弟哈姆扎（Hamza bin Hussein）的王儲地位。圖為阿卜杜拉二世在2020年12月10日在國會上發表演說。（AP）

哈姆扎是阿卜杜拉二世同父異母弟弟，但在2004年被對方廢除王儲身分，並遭到政治流放。路透社引述消息人士指，哈姆扎嘗試爭取主要部落支持，而且亦獲多名反對派人士力撐，因此令阿卜杜拉二世不滿。

阿卜杜拉二世在1999年上台後，致力與美國等西方國家建立密切關係，當地亦是打擊極端組織ISIS的重要盟國。

而在約旦發生罕見的高調政治拘捕後，沙特阿拉伯、黎巴嫩、埃及、巴林、美國及海灣阿拉伯國家合作委員會（Gulf Cooperation Council，GCC）都向阿卜杜拉二世表達支持。