美國氣候特使克里：希望就氣候變化問題與中國合作

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-04 14:15

拜登政府對中美關係釋放積極訊號。美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）表示，美國希望在氣候變化問題上與中國展開合作。

2021年2月19日，美國總統氣候問題特使克里通過視像形式出席慕尼黑安全會議網上特別會議。（新華社）

據路透社報道，美國總統氣候問題特使克里4月3日説，美國對與中國合作解決氣候變化問題抱有希望，儘管長期存在的分歧影響了兩國雙邊關係。

克里3日在訪問阿聯酋首都阿布扎比時對記者表示：「我們希望能夠與中國打交道。」

克里説：「拜登（Joe Biden）總統已經説得很清楚，我也説得很清楚：我們與中國之間的其他問題——確實有一些問題——沒有一個被挾持，或與我們在氣候問題上需要做的事情進行了交易。」

中國已承諾在2060年前實現碳中和，而美國總統拜登領導的政府預計將在4月22日舉行的聯合國氣候峰會上宣布新的減排目標。

克里最近在國際金融研究所（Institute of International Finance）2021年華盛頓政策峰會上表示，他不知道中國是否會在氣候問題上與美國合作。

克里也曾表示，他希望拜登政府「恢復從2015年中斷與中國的合作，以達成巴黎協議，因為這至關重要。」

《國會山報》指出，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）最近與中國官員舉行了一次會議，討論兩國之間的分歧。中國官員説，他們希望拜登在4月晚些時候的聯合國氣候峰會期間與中國國家主席習近平舉行會晤。