德國防部長警告：中國想構建世界秩序

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-04 23:03

德國國防部長克蘭普卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）就中國的權力要求發出警告。她說：「中國想構建世界秩序。」

克蘭普卡倫鮑爾在接受法國廣播電台德國編輯部網絡採訪時，談到了她對中國和俄國的看法。她稱「中國有一個雄心勃勃的計劃，就是要使自己的軍隊成為世界上最大最現代化的軍隊。她稱中國顯然想以自己的方構建世界秩序，並迫使弱者以某種行為方式行事。也就是說，歐洲和西方不能是較弱的一方 …… 如果我們希望未來世界看起來像我們從民主角度希望的那樣，那我們就必須做一些事情。”

當記者問到德國向印度太平洋派遣一艘戰艦的作用時，克蘭普卡倫鮑爾回答說：「印度太平洋的局勢當然是我們關心的問題。遵守自由貿易路線和領土完整的規則，並加強我們在該地區與民主夥伴如澳大利亞，日本，韓國和新加坡等國的關係，符合德國和歐洲的利益。我們向印度太平洋派遣護衛艦一事，在美國也被視為是一個標誌 …… 我們不僅在談論中國威脅到海上航行自由，而且我們也準備為此做點事情。護衛艦是朝這個方向邁出的重要一步。」

當地被問到中國是否在爭取世界統治權時，克蘭普卡倫鮑爾說：「中國是個很有權力意識的國家，這不僅顯示在其對經濟利益的追求和對周邊地區的關注上。」