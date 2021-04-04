日本防衛省：中國航母編隊駛入太平洋

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-04-04 22:26

日本海上自衞隊於4月3日上午8時左右，在日本長崎縣男女群島西南方向470公里海域處，發現包括遼寧艦在內的6艘中國人民解放軍海軍軍艦，日本自衞隊的「御用攝影師」還跟拍下了這批中國航母編隊。據悉，這6艘艦艇向太平洋方向駛去。

據日本防衞省統合幕僚監部4月4日通報，這6艘軍艦中，除了遼寧艦之外，另外5艘軍艦分別是055型驅逐艦南昌號，052D型驅逐艦成都號、太原號，054A型護衞艦黃岡號及901型綜合補給艦呼倫湖號。隨後，這6艘艦艇南下，經過沖繩本島和宮古島之間海域，向太平洋駛去。

據報道，日本防衞省自衞隊也從佐世保基地派出了海上自衞隊第4護衞隊羣第8護衞隊的「涼月號」驅逐艦、鹿屋航空基地第1航空羣所屬的「P-1」海上巡邏機，以及那霸基地第5航空羣所屬的「P-3C」反潛機「跟拍」中國航母編隊，進行情報收集和警戒監視。

中日船隻在釣魚島海域多次對峙：

此外，據中國智庫「南海戰略態勢感知」4日通報，根據AIS信號（自動辨識系統）顯示，4月4日上午8時許，美海軍「羅斯福」號航母打擊羣——「羅斯福」號航母（USS Theodore Roosevelt CVN-71）、「拉塞爾」號驅逐艦（USS Russell）、「邦克山（Bunker Hill）」號巡洋艦，經由馬六甲海峽進入南海活動。這是羅斯福號本年度第三次進入南海活動。