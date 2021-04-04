韓媒：中韓外長會談值關鍵時刻　雙方就共同目標達成共識

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-04-04 23:28

中韓外長會談於4月3日在中國廈門舉行，中國國務委員兼外交部長王毅與韓國外交部長官鄭義溶就朝鮮半島和平程序和進一步深化中韓關係等事宜深入交換意見，達成廣泛共識。韓媒稱，此次會談處於朝鮮半島局勢升級的關鍵時刻，

中國國務委員兼外長王毅（右一）4月3日在福建省廈門市與韓國外交部長鄭義溶會晤。（中國外交部）

韓聯社4月3日報道稱，中韓會談的舉行正值朝鮮最近進行導彈發射活動、對韓國日益強硬的言論導致緊張局勢再起之際。據報道，鄭義溶在會上高度評價新冠肺炎（COVID-19）疫情背景下兩國通過領導人電話會談和中國外長訪韓等保持高層溝通，並開通「快捷通道」樹立了攜手抗疫的典範。

鄭義溶指出，實現半島無核化、創建半島永久和平機制是韓中兩國的共同目標，感謝中方始終支持韓方推進半島和平程序，期待中方在推進半島無核化程序和維護半島和平穩定方面發揮更大作用。

報道指出，王毅表示，中韓兩國是永遠的鄰居。兩國率先創建抗疫合作機制，率先創建人員往來「快捷通道」，率先推進復工復產合作。兩國關係經受住疫情考驗，人民友好在共同抗疫中進一步增強。

王毅稱，2021年是「中韓文化交流年」，2022年將迎來中韓建交30周年，兩國關係面臨深化發展的重要機遇。中方願同韓方一道，共同以對話方式推進朝鮮半島問題政治解決程序，共同維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，共同捍衞多邊主義，共同拓展和深化利益融合，推動中韓關係乘勢而上，不斷邁上新台階。

據報道，雙方還就共同關心的國際和地區問題深入交換了意見，增進了共識，都認為當前形勢下，加強中韓戰略溝通十分及時必要。