貝佐斯連續四年登《福布斯》全球首富　馬斯克躍升至第二

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-04-07 01:05

《福布斯》4月6日公布2021年全球富豪榜。亞馬遜公司（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）連續第四年榮登榜首。特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）則從去年的31位躍升至第二位。

《福布斯》全球富豪榜今年人數打破紀錄，總共有2,755人上榜。今年全球億萬富翁財富合計13.1萬億美元，較去年的8萬億美元大幅增加。全球首富貝佐斯身價高達1,770億美元；馬斯克身價達1,510億美元。

美國有724人上榜，為全球最多。中國（包括香港和澳門）以698人跟隨。今年有493名新人上榜，包括交友程式Bumble行政總裁沃爾夫赫德（Whitney Wolfe Herd）。

▼想了解更多有關《福布斯》全球富豪榜的排名，請點擊以下圖輯：

根據《福布斯》富豪榜，香港首富長江實業創辦人李嘉誠排名第43位，恒基地產創辦人李兆基排名第47位，嘉華集團創辦人呂志和以及家族排第93位。

中國首富為農夫山泉董事長鍾睒睒，排名第13位。騰訊聯合創辦人馬化騰排名第15位；拼多多創辦人黃崢排名第21位；阿里巴巴創辦人馬雲排名第26位。台灣首富鴻海集團董事長郭台銘則排名第369位。