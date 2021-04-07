美國稱正與盟國協調是否參與北京冬奧

撰文： 王楓 最後更新日期： 2021-04-07 09:02

抵制北京冬奧會的聲浪日益高漲，針對是否與盟國聯合抵制北京冬奧會的問題，美國國務院發言人4月6日回應稱正在進行討論。

2021年3月31日，在2022年北京冬奧會測試賽舉行之前，工人們正在用機器翻新新建成的國家速滑館的冰面。（AP）

據美國國務院官網發布消息，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）在4月6日的例行新聞發布會上表示，對是否繼續參與北京2022年冬奧會的問題，美國正尋求與合作伙伴和盟友進行討論。

普賴斯表示，美國對北京冬奧會的評估和想法將包括與世界各地的合作伙伴和盟友進行密切磋商。他稱，北京嚴重侵犯人權，包括在新疆犯下「種族滅絕」的行為。美國所要做的一切，將使美國的盟友和夥伴對北京產生更大的影響力。

普賴斯説：「作為我們對北京（冬季）奧運會思考的一部分，國務院正在與合作伙伴、盟友進行接觸，對有關決定與對待北京政府的方式進行密切協調。就在前一周，美國、英國、加拿大和歐盟對那些對新疆的暴行負有責任的人實施了一系列制裁。顯然，我們正在就所有這些關切的問題進行協調，當然，北京（冬季）奧運會是我們將繼續討論的一個領域。」

據路透社報道，普賴斯後來在一封電子郵件中澄清説，他指的是美國採取協調的方式，而不是説美國具體在討論聯合抵制北京冬奧會。

在隨後在Twitter發表的推文中，普賴斯寫道，沒有什麼新消息要宣布。

普賴斯在Twitter上説：「正如我所説的，我們沒有任何關於北京（冬季）奧運會的公告。2022年仍有一段時間，但我們將繼續與盟友和夥伴密切磋商，確定我們的共同關切，建立我們與中華人民共和國的共同方式。」