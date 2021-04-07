斯里蘭卡已婚女士選美變鬧劇　前得主台上斥冠軍已離婚扯下其后冠

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-07 11:32

斯里蘭卡近日舉辦「斯里蘭卡已婚女士」（Mrs. Sri Lanka World）選美的頒獎典禮，獲獎者卻意外在舞台上被指控不符規定，更遭強行扯下后冠導致頭部受傷，事後經證實全是烏龍一場。

選美皇后德席爾瓦（Pushpika De Silva）4日在國家電視台直播的頒獎典禮上，贏得了「斯里蘭卡已婚女士」的頭銜，並獲頒象徵冠軍的后冠。不料在宣布獲獎者的片刻後，2019年的「斯里蘭卡已婚女士」得主朱莉（Caroline Jurie）竟登上舞台，並向觀眾鼓譟、質疑德席爾瓦不符合參賽標準。

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由於賽事其中一項規則是獲勝者必須是「已婚者」，這位前得主聲稱德席爾瓦已離婚，根本沒有資格獲獎，根據事發當場的影片顯示，朱莉直接將后冠從德席爾瓦頭上扯下，並拿到原本的亞軍頭上，這讓德席爾瓦只能淚眼汪汪地下台。

比賽舉辦方事後經確認，證實德席爾瓦並未有離婚情況，德席爾瓦也強調自己與丈夫確實已經分居、但「沒有離婚」，主辦方隨即向她道歉，並將獎項重新頒發給她。德席爾瓦隨後也在Facebook上表示，事件發生後她因頭部受傷去了醫院，還說要以「沒有理由且具侮辱性的對待」為由，向法院提起訴訟。

斯里蘭卡已婚女士選美賽事的主席賈亞辛格（Chandimal Jayasinghe）也表示「感到失望」，並抨擊朱莉在舞台上的舉止「可恥」。

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