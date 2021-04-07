習近平同默克爾通電話：希望歐盟獨立作出正確判斷

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-04-07 20:43

中國國家主席習近平4月7日同德國總理默克爾（Angela Merkel）通話，他表示，中國發展對歐盟是機遇，希望歐盟獨立作出正確判斷，真正實現戰略自主。

中國外交部4月7日發布聲明稱，習近平在通話中説：「去年我們多次溝通，為中德、中歐關係發展發揮了重要引領作用。中德、中歐加強合作，能夠辦成有意義的大事。希望德方、歐方同中方一道作出積極努力，維護和推動中德、中歐合作健康穩定發展，為這個多變的世界增添更多確定性和穩定性。」

↓習近平2020年12月與歐盟代表視像會面↓

習近平強調，當前，中歐關係面臨新的發展契機，也面臨着各種挑戰。關鍵是要從戰略高度牢牢把握中歐關係發展大方向和主基調，相互尊重，排除干擾。

他稱，中國發展對歐盟是機遇，希望歐盟獨立做出正確判斷，真正實現戰略自主，又指中方願同歐方一道努力，協商辦好下階段一系列重要政治議程，深化和拓展各領域務實合作，在氣候變化等全球治理問題上加強溝通，共同踐行多邊主義。

聲明稱，默克爾表示，歐方在對外關係方面堅持自主。當今世界面臨很多問題和挑戰，更加需要德中、歐中合作應對。歐中加強對話合作，不僅符合雙方利益，也對世界有利，德方願為此發揮積極作用。

中國制裁的10名歐盟人員一覽（點擊圖集瀏覽）：

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美國總統拜登（Joe Biden）上台後，改善了美國與盟友鬧僵的關係，同時更加注重與盟友一同行動。在此背景下，美國同歐盟、英國、加拿大3月22日一起就新疆問題制裁中國一些人員和實體。美國指控新疆存在種族滅絕行為，維吾爾族人的人權遭到侵犯。

在這次制裁中，歐盟率先發布制裁聲明，這是1989年天安門事件以來，歐盟首次制裁中國。中國3月22日當天立即對歐盟發起反擊，也制裁歐盟10名人員和4個實體。之後幾天，中國陸續制裁英國、加拿大和美國的人員以及實體。