烏克蘭總統視察衝突地區　俄羅斯警告或軍事介入

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-04-09 05:29

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）4月8日前往東部衝突地區視察。俄羅斯總統辦公廳副主任科扎克（Dmitry Kozak）同日警告，俄羅斯可能以軍事形式介入，保衛頓巴斯（Donbass）地區的居民。

As the Supreme Commander-in-Chief, I want to be with our soldiers in the tough times in #Donbas. Going to the locations of the escalation. R.I.P. to the 23-year-old soldier who was shot last night. Ukraine 🇺🇦 needs peace and will do everything for this — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2021

澤連斯基發文表示，作為最高總司令，他想於艱難時刻與頓巴斯的軍隊同行，並提到一名23歲軍人前一日不幸身亡。他到訪當地時感謝軍人捍衛國土，形容他們是英雄主義和奉獻精神的典範，並指將記住每個為國捐軀的戰士。

圖為2021年2月13日，烏克蘭部隊成員駐守頓涅茨克。（路透社）

俄羅斯總統辦公廳副主任科扎克同日出席記者招待會，提到烏東局勢。他表示，會否以軍事形式介入將「完全取決於戰火的規模」。他指，如總統普京說的那樣，「如果那裏發生類似於斯雷布雷尼察（Srebrenica）的事件，那麼我們將被迫保護。」

科扎克警告，如果局勢升級，或代表烏克蘭亡國的開始。他指出，現在頓巴斯地區「經過戰火錘煉的武裝編隊」有能力防禦，因此目前還沒有保護的必要。科扎克強調：「一切都取決於對方。」

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克的顧問波多利亞克（Mykhailo Podoliak）回應稱，烏克蘭對升級軍事對抗不感興趣，外交途徑仍是烏克蘭的優先選項，但烏克蘭已經為應對任何情況做好準備。