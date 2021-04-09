布林肯與菲律賓外長通話　重申美菲防禦條約適用南海

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-09 14:07

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4月8日就牛軛礁局勢與菲律賓外長通話，再次確認《美菲共同防禦條約》適用於南海。

2021年3月23日，美國衞星公司Maxar Technologies拍攝到南海牛軛礁附近海域的衞星照片。（AP）

美國國務院4月8日發表聲明稱，美國國務卿布林肯和菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）8日通電話，表達美菲兩國對中國船隻在南海聚集的共同擔憂。

聲明稱，布林肯還重申，《美菲共同防禦條約》適用於南海。

此前，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）和菲律賓國家安全顧問埃斯佩龍（Hermogenes Esperon）3月31日在電話中討論了南海局勢。

白宮聲明稱，「沙利文強調，美國與我們的菲律賓盟友站在一起，維護以規則為基礎的國際海洋秩序，並重申《美菲共同防禦條約》在南海的適用性。」

菲方聲稱數百艘中國船隻聚集在南海牛軛礁（點擊查看大圖）：

菲律賓稱3月7日，有約220艘所中方「民兵船」停泊在牛軛礁，而菲方主張牛軛礁在菲律賓專屬經濟區內。菲律賓外長洛欽3月21日向中國提出抗議。

菲律賓總統府發言人羅克（Harry Roque）在4月6日舉行的網上新聞發布會上轉述了菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的聲明，稱菲方將繼續通過外交途徑以及和平手段解決此事，菲中兩國關係與合作不會因此事受到影響。

在4月6日的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅表示，中國有關漁船在有關海域作業、避風，這是上千年來一貫的做法。有關方面將中國漁民稱為所謂「海上民兵」，這種説法別有用心，意圖險惡。

對於「中方是否計劃在牛軛礁維持永久存在」的問題，趙立堅強調，中方沒有這樣的計劃。