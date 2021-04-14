加拿大潛艇測試時出事　潛艇能力全失

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-04-14 21:03

經過多年維修之後，加拿大皇家海軍的「科納・布魯克」號（Corner Brook）維多利亞級常規潛艇原計劃2020年重新服役，但是實現下潛、上浮功能的壓載水艙在測試期間破裂，而且是可能永久性的損壞，將不得不在干船塢內再呆上幾個月。據悉，維多利亞級也被阻止重返作戰崗位。加拿大海軍只有這4艘潛艇，目前已經喪失所有潛艇能力。

據「防務簡報」網站4月6日消息，維多利亞級原為英國皇家海軍的支持者級潛艇，加拿大政府在1998年以大約6億美元的代價獲得所有4艘該型二手潛艇。但是，自從加入加拿大皇家海軍後就一直遭受事故和故障的困擾，其中最不幸的就是「科納・布魯克」號。該艇2011年在卑詩省水域潛航時與海底相撞，2019年8月停靠維修時又遭受了一場大火。

加拿大廣播公司報道，加拿大國防部的報告顯示，（2020年3月）「科納・布魯克」壓載水艙進行壓力測試，由於測試小組試圖通過重新施加壓力加速水艙排水而導致其破裂。該報告稱，加拿大海軍必須連續監測壓載水艙的結構完整性，以確保潛艇在行動過程中可以保持浮出水面。

加拿大廣播公司的報道甚至稱，這次損壞可能被證明是永久性的，並且即使在修復後，在可預見的未來可能繼續帶來風險。

據加拿大通訊社獲得的信息，由於壓載水艙測試失敗，目前所有4艘維多利亞級潛艇被阻止重返作戰崗位。

報道稱，加拿大海軍最近已經喪失所有潛艇能力。整個維多利亞級潛艇花在維修上的時間，已經超過服役行動的時間。儘管如此，加拿大軍員仍在推進讓這些潛艇服役到2027年的計劃。為實現這一目標，所需的升級和維修費用估計超過20億加元（約15.87億美元）。

資料顯示，在支持者級/維多利亞級潛艇被轉讓給加拿大時，就發現所有4艘潛艇的焊縫均出現問題。