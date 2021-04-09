吉爾吉斯女死於「綁架新娘」陋習　群情激憤要求內政部長下台

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-04-09 18:06

吉爾吉斯仍保留名為「搶新娘」（Kyz ala kachuu）的習慣，4月一位名為Aizada Kanatbekova的女子死於這項充滿爭議的古老習俗。數百民眾4月8日在首都比什凱克（Bishkek）集會，要求政府解僱內政部長及首都警察局長。

27歲的Aizada Kanatbekova在4月5日被綁架，2天後她遺體在比什凱克市郊一部汽車內被發現。懷疑有份綁架她的男子也在場，但他已死於刀傷，看來是自戕身亡。他的同黨亦已被拘。

Kyz ala kachuu在吉爾吉斯語中有「帶走一名年輕女子並離開」的意思。女子被擄回男方家中後，男方會向她施壓。她會被要求簽下同意書，以示願意嫁給綁架她的人。

有時女子「自願被綁架」，但有時候卻不是。據聯合國婦女署駐比什凱克辦事處，在人口650萬的吉爾吉斯，20%婚姻都是「綁架新娘」的結果。

↓閉路電視拍下事發經過

事件之所以引爆民眾的怒火，因警方辦案不力。即使女子被綁架的影片在社交網絡廣傳，汽車的型號與車牌都清晰可見，警方仍無法將疑犯繩之於法。

圖為4月8日吉爾吉斯比什凱克的民眾出席在內政部總部外舉行的集會。（Reuters）

約500名民眾參與集會。總理馬里波夫（Ulugbek Maripov）來到現場回應他們。他要求人民耐心等待警方調查，以及應承所有人，涉案每一人都會受罰。現場有數名示威者叫囂，要求他閉嘴以及下台。