日本決定2年後將福島核污水排入大海　中國要求與周邊國家協商

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-04-09 16:49

針對日本政府決定將福島核電站污水向大海排放，中國外交部進行了回應，敦促日本保持與周邊國家協商，慎重進行決策。

針對日本決定向大海排放核污水，中國外交部發言人趙立堅敦促日本保持負責任的態度。（Reuters）

在4月9日的中國外交部新聞發布會上，外交部發言人趙立堅表示，日本核事故造成放射性物質泄漏，對海洋環境、食品安全和人類健康已經產生深遠的影響。

趙立堅還説，日本政府應當秉持對本國國民、周邊國家以及國際社會高度負責任的態度，深入評估福島核電站含氚廢水處理方案可能帶來的影響，主動、及時地以嚴格、準確、公開、透明的方式披露資訊，在與周邊國家充分協商的基礎上慎重決策。

據日本時事通信社和日本放送協會（NHK）等日媒報道，日本政府當地時間4月9日基本決定將東京電力福島第一核電站污水向大海排放。日本政府將在4月13日召開內閣會議，會上將正式做出決定。

2011年3月11日發生的大地震衝擊了日本福島核電站，核泄漏影響至今未消：

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據悉，核污水是在冷卻核反應堆後殘留的廢水，雖然福島核電站一直在對相關核污水進行處理，但其中一種名為「氚」的放射性物質難以被去除，也就導致核污水持續堆積。目前，所有的核污水都儲存在核電站內，預計到2022年夏天，儲存核污水的水箱容量將會達到極限。