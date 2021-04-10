菲臘親王逝世｜希臘落難王子擁多國血統　但說到底都是英國人？

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-04-10 02:30

英國菲臘親王（Prince Philip）於希臘出生，同時是希臘和丹麥的王子，更加擁有德國和俄羅斯血統。因此，有時有人會稱呼他為「希臘人菲臘」（Phil the Greek），認為他不是英國人。但其實說到底他是不折不扣的英國人。

菲臘的祖父喬治一世（George I）原本是丹麥的威廉王子（Prince Wilhelm）。1863年，英格蘭、法國和俄羅斯簽署公約，後來選定由他擔任希臘國王。喬治一世第四子安德魯王子（Prince Andrew）因此成為希臘和丹麥的王子，菲臘也從父親安德魯王子繼承了王室身份。

1922年，希臘於爭奪小亞細亞的戰爭敗給土耳其。安德魯王子的哥哥兼希臘國王康斯坦丁一世（Constantine I）隨後被軍政府推翻，安德魯王子也被控以叛國罪，被囚禁和判處死刑。他後來和家人帶同只有18個月大的菲臘流亡保命。

菲臘雖然是希臘王子，並且於希臘出生，但他對故鄉沒有絲毫眷戀。他曾說：「我當然從未對希臘有懷緬的感情。祖父被暗殺，父親被判死，這樣不會讓我喜愛作惡者。」菲臘離開希臘以後就少有重遊舊地，但曾到雅典探望母親。英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）登基以來都未曾到過希臘。

圖為2021年4月9日，英國菲臘親王於希臘科孚島的出生地方。（美聯社）

菲臘同時擁有英國、德國和俄羅斯血統。他的外祖母德國黑森王朝的維多利亞公主（Princess Victoria of Hesse）是英國維多利亞女王的外孫女。菲臘的祖母是俄羅斯女大公奧爾加．康斯坦丁諾芙娜（Olga Constantinovna），因此他也是羅曼諾夫王朝（House of Romanov）沙皇尼古拉一世（Nicholas I）的後裔。

雖然菲臘為了迎娶伊利沙伯已經入籍英國，放棄原有王室頭銜，但他原本的國籍一向都是很多人談論的話題。不過英國前大法官迪爾霍恩（Lord Dilhorne）曾解釋，根據1705年的《攝政法》（Regency Act），漢諾威選帝侯夫人索菲婭（Electress Sophia Hanover）所有後裔包括菲臘都是英籍。加上菲臘畢生效忠英國王室，貢獻有目共睹，自然是不折不扣的英國人。