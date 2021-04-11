埃爾多安與烏克蘭總統會晤　稱支持基輔加入北約

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-04-11 15:45

在烏克蘭東部局勢驟然升温的背景下，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky ）率團訪問土耳其，埃爾多安（Recep Erdogan）在克里米亞以及加入北約的問題上對烏克蘭表示支持。

俄烏局勢不斷惡化，兩國頻繁在邊境地區調動軍隊。圖為2021年2月13日，烏克蘭部隊成員駐守頓涅茨克。（Reuters）

《今日俄羅斯》網站4月10日報道，澤連斯基當天與埃爾多安會談時長超過3個小時，重點圍繞烏克蘭領土、烏東部局勢及黑海安全問題展開討論。雙方稱將加強兩國在防務領域的合作，土耳其支持烏克蘭加入北約，並重申不承認克里米亞併入俄羅斯的態度。

埃爾多安稱，「我們希望最近令人擔憂的局勢升級能夠儘快結束，恢復停火。土方準備為此提供任何必要的支持。我們的根本目標是讓黑海繼續成為和平、安寧與合作的海洋。」

埃爾多安還呼籲以和平的方式解決烏東部地區衝突，「無論何種情況，我們都不希望我們共同所在的區域緊張局勢升級。」

在聯合聲明中，土烏兩國同意通過競爭現有項目或聯合開發新項目的方式，加強雙方防務領域的合作。埃爾多安特別提到，兩國防務合作非常重要，但此舉「絕不針對第三方」。

土耳其還表態支持「烏克蘭加入北約的前景」，稱兩國將「通過包括北約在內的雙邊和多邊機制」，在黑海地區安全問題上保持合作。

此外，土耳其也在克里米亞問題上給予烏克蘭支持。埃爾多安表示，土耳其「堅決支持烏克蘭捍衞領土完整和主權」，再度聲明土方不承認2014年克里米亞併入俄羅斯的行為。土耳其同意「協調旨在恢復烏克蘭領土完整的步驟」，包括「收復」（deoccupation）克里米亞半島。

埃爾多安補充強調，土耳其與烏克蘭開展合作，並不意味着土耳其站在其他國家的對立面。

對此，烏克蘭總統澤連斯基回應説，土耳其的支持對烏克蘭「恢復」領土非常重要，這表明「基輔和安卡拉在應對這些威脅時的反應和立場是一致的」。