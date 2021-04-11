日本內閣支持度續跌　眾議院解散壓力增加

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-11 19:33

隨着新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情及東京奧運舉辦進程的不穩局勢發展，日本政界正蘊釀隨時解散國會眾議院大選的氣氛。特別日本眾議院在2021年秋天屆滿，首相菅義偉尋求連任首相的壓力正在增加。

圖為4月9日，日本首相菅義偉在東京舉行記者會，說明應對新冠疫情的「半緊急狀態」。（Reuters）

日本眾議院將在2021年秋10月屆滿，而日本自戰後歷史上，僅有一次是國會議員任期屆滿4年自動解散，其餘均是任期前解散，提早舉行大選。因此菅義偉基本不論如何都會在10月前解散國會，但何時解散則未有定案，一般認為是在東京奧運舉辦後的9月進行。

菅義偉在早前接受電視訪問時表明，可能在9月自民黨總裁選舉前解散眾議院。他又表示，若果在野黨提出對內閣不信任議案，將成為解散眾議院的理由。這說明隨時都可能解散眾議院的可能。

隨着新冠疫情及東京奧運舉行存在不確定性，解散眾議院的氣氛正在增加。首相菅義偉自2020年9月接任後至今，民調支持率由最高的62%持續下降至今天的40%，其最主要原因是處理新冠疫情不力。日本疫情自年初至今持續反覆，疫苗接種速度亦十分緩慢，令人擔憂7月東京奧運舉行前疫情能否緩和。

再加上菅義偉的長子菅正剛自2月爆出的款待公務員、懷疑政商勾結醜聞，進一步打擊政府威信。在野立憲民主黨在4月8日已表明準備向菅義偉投不信任議案。

圖為2020年10月，日本東京池袋街頭上，戴着口罩的途人。（Reuters）

儘管因國會由執政自民黨控制，不信任議案通過機會甚微，但議案依然會對造成政治傷害。菅義偉接任因病辭任首相的安倍晉三，理論僅擔任一年首相就會屆滿，但菅義偉曾表明希望連任，眾議院大選的成績會成為其自民黨總裁選舉的決定性指標。

一旦疫情持續惡化，以至影響東京奧運舉行，菅義偉的內閣支持度將可能進一步下挫，影響自民黨大選得票。屆時9月舉行大選，即管自民黨最終勝出菅義偉亦不得不辭去黨總裁一職，成為日本又一名「短命首相」。