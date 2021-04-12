美媒：以色列疑涉伊朗核設施電網故障

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-12 12:11

美媒引述消息人士4月11日稱，以色列看來涉及4月11日在伊朗納坦茲（Natanz）核設施發生的事件。該報引述美國及以色列情報官員稱，以色列有在事件中扮演角色。

伊朗沒說是什麼導致設施停電，但2名聽過事件簡報的官員稱，是一次大爆炸完全摧毀一個獨立以及本來受嚴密保護的獨立電力系統。它們是供應離心機使用的電力。

一位匿名官員形容事件是以色列的機密行動，爆炸重擊伊朗提煉濃縮鈾的能力，可能需時9個月，納坦茲才能復產。

俄羅斯衛星網稱，此前以色列Kan廣播電視公司引述「情報界消息人士」的話報道，以色列疑似是納坦茲事件的幕後黑手。

圖為伊朗總統辦公室發布的照片，相中總統魯哈尼（右二）4月10日參觀伊朗核成就展覽，伊朗原子能組織主席薩利希在旁解說。展覽在伊朗首都德黑蘭舉行。（AP）

《華爾街日報》11日的報道引述以色列媒體稱，西方情報機構消息稱，以色列情報及特別行動局（Mossad，俗稱「摩薩德」）對核設施進行網絡攻擊。

伊朗為加快鈾的濃縮速度，總統魯哈尼（Hassan Rouhani）4月10日下令啟動伊朗納坦茲核設施內的164台IR-6型離心機，開始生產濃縮鈾。不過在數小時後，電網竟然發生故障。事件中無人傷亡。

伊朗原子能組織（Atomic Energy Organization of Iran）主席薩利希（Ali Akbar Salehi）4月11日就納坦茲核設施內發生電力故障稱，這是核恐怖主義襲擊。