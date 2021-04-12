美國公司高科技盔甲人人買得起？化身鐵甲奇俠Iron Man或不再是夢

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-12 20:04

英國媒體4月12日報道，美國加州SuitX公司推出的高科技裝甲愈來愈普及，或者有一天，人人都可成為漫威漫畫（Marvel Comics）及電影中的鐵甲奇俠。

這種盔甲裝備學名為外骨骼（Exoskeleton）。英國廣播公司（BBC）當天引述其中一間製造商SuitX的創辦人Homayoon Kazerooni稱：「我腦中毫無疑問，這些設備最終將在五金店出售，」「隨着價格下降，你將可以在家得寶（Home Depot）輕易地買到它們。」美國家得寶公司是全球最大家居裝飾零售企業。

他說：「我們已證明（使用我們的商品）背部、肩膀和膝蓋的肌肉活動會減少50%。若肌肉活動減少，意味肌肉損傷風險也會降低。也就是說，工廠或工廠經理可獲更高生產效率，保險費用支出（卻）更低，因工傷損失的工時也會減少。成本降低，生產效率卻提高。」

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報道稱，愈來愈多製造業工人使用外骨骼，現在也有幫助普羅大眾自己動手做（DIY）、行走、爬樓梯與其他日常活動的外骨骼。

BBC介紹，外骨骼有時又被稱為穿戴式機械人（Ｗearable robots）。某些外骨骼透過電腦操作以及電池供電，結合引擎和液壓系統，還有一些更簡單，是僅配置彈簧和減震器的被動式設計。

外骨骼技術專家斯普拉格（Adrian Spragg）稱，這種技術早期應用於軍事與醫療領域，但過去幾年也被多個領域使用。斯普拉格說：「一副全身的外骨骼平均約4.5萬美元。但隨着經濟規模的擴大和技術的成熟，價格將會降低。」