新冠肺炎｜世衛：全球確診病例呈指數級增長

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-04-13 10:56

世界衛生組織4月12日舉行例行發布會表示，目前全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19 ）病例數量呈指數級增長。

在12日的例行發布會上，世衛組織衞生緊急項目技術主管范克爾克霍夫（Maria Kerkhove）表示，上周全球新增確診病例超440萬宗，較前一周增加9%，新增死亡病例數量增加5%。相比1年前全球每周新增病例數量約50萬宗，現在病例數量呈指數級增長（growing exponentially）。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom）稱，2021年1月和2月，全球新冠肺炎新增確診病例數量曾連續六周下降，而現在全球新增確診病例數量已連續7周上升，新增死亡病例數量連續4周上升。

譚德塞指出，儘管全球已接種超過7.8億劑新冠疫苗，亞洲和中東的部分國家仍然出現病例大幅增加。雖然疫苗是重要而有力的工具，但並不是唯一的工具。

譚德塞強調，應採用全面一致的應對措施，許多國家已證明，可以通過公共衞生措施快速應對疫情，遏制病毒傳播。許多國家已控制住疫情，這些國家的人民現在能夠享受體育賽事和音樂會，去餐館就餐，並安全地與家人和朋友見面。世衞組織也不想看到無休止的封鎖，希望社會和經濟重新開放，旅行和貿易恢復。但目前許多國家的重症監護病房處於飽和狀態，而這些情況完全是可以避免的。