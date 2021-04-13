秘魯總統選舉｜左派工會領袖進入第二輪投票　6月與藤森慶子對壘

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-13 14:11

秘魯4月11日舉行總統和國會選舉，本是選出新一屆總統和130名國會議員。總統選舉方面，每人在在首輪得票逾半，自由秘魯黨（Perú Libre）候選人卡斯蒂略（Pedro Castillo）和人民力量黨（Fuerza Popular）候選人藤森慶子（Keiko Fujimori）進入第二輪投票。在84%已點算選票中，卡斯蒂略在得票18.47%，藤森慶子得票13.12%。

卡斯蒂略在選前名不經傳，但在國內較貧窮地區吸票力強，於24個大區中拿下16個。他出乎外界意料進入第二輪投票，將與藤森慶子對壘。

秘魯新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情與經濟問題導致民眾不滿之際，立場強硬的左翼教師工會領袖與極右政治世家繼承者的選戰，惹來外界關注。選前民調顯示，每名總統候選人獲得的支持率均未超過15%，約25%的選民對所有參選的18名候選人都不認可。

卡斯蒂略在2017年一次就教師薪金問題進行罷工的事件中嶄露頭角。他2020年10月宣布，代表秘魯自由黨競選總統。

按照秘魯選舉法規定，在第一輪投票中得票率過半的候選人將贏得總統選舉。如果沒候選人在第一輪投票中獲得超過50%的選票，得票最多的2名候選人將進行第二輪角逐。第二輪投票6月6日舉行，得票多者當選總統。