日本首相菅義偉15至18日訪美　16日與拜登會談

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-04-13 14:50

日本政府4月13日宣布，首相菅義偉會在15至18日訪問美國，他將成為首位與美國總統拜登（Joe Biden）舉行面對面會晤的外國領導人。

日本官房長官加藤勝信4月13日在記者會上宣布，菅義偉4月16日將在美國首都華盛頓與美國總統拜登舉行首腦會談。他將成為首位與拜登面對面會談的外國首腦。

加藤對菅義偉訪美表示期待，稱「進一步加強作為日本外交和安全保障基礎的日美同盟，向世界展現牢固的日美關係」。

菅義偉3月16日在日本接見美國高官（點擊圖集瀏覽）：

日本共同社稱，雙方預計將在會談中就應對中朝等展開協商。此外還將就實現「自由開放的印度-太平洋」構想、氣候變化問題及應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情交換意見，並發表共同文件。

美日首腦會談原本計劃在4月9日舉行，但推遲了一周，主要是因為美國的新冠肺炎疫情。

據《日本時報》4月11日報道，日本政府消息人士透露，菅義偉和拜登將在峰會後發表聯合聲明，對中國侵犯人權的行為表示關注。

拜登政府持續就新疆和香港問題批評中國，菅義偉之前曾表示，必須根據基本人權原則解決這些問題。《日本時報》表示，美日兩國領導人在聯合聲明中單獨點出中國人權問題是個罕見的做法。

除了中國人權問題外，消息人士告訴《日本時報》，拜登與菅義偉還預計將就台海問題達成共識。

《日本時報》還援引消息人士透露，為了加強對中國海上活動的防範，美日的聯合聲明中還將重申尖閣諸島（中國稱釣魚島）屬於《美日安保條約》的適用範圍。