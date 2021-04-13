緬甸政變｜軍方與少數民族武裝衝突日增　聯合國警告局勢或失控

緬甸2月1日發生政變後，2月2日起示威者上街，迄今已70天，有706人死亡。軍方加強鎮壓後，多個少數民族武裝組織不滿，與部隊的衝突急增。自政變起爆發示威的實皆省（Sagaing）德穆鎮（Tamu）4月12日疑遭報復，軍方發動襲擊，1名7歲女童中槍、情況未明。

當地局勢未有緩和迹象，聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）13日警告，緬甸面臨爆發全面衝突的可能，呼籲各界加強施壓。