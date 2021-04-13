緬甸政變｜軍方與少數民族武裝衝突日增　聯合國警告局勢或失控

撰文：房伊媚
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緬甸2月1日發生政變後，2月2日起示威者上街，迄今已70天，有706人死亡。軍方加強鎮壓後，多個少數民族武裝組織不滿，與部隊的衝突急增。自政變起爆發示威的實皆省（Sagaing）德穆鎮（Tamu）4月12日疑遭報復，軍方發動襲擊，1名7歲女童中槍、情況未明。
當地局勢未有緩和迹象，聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）13日警告，緬甸面臨爆發全面衝突的可能，呼籲各界加強施壓。
緬甸政變：圖為4月7日，緬甸實皆省反政變示威者設置路障，與安全部隊對抗。（Reuters）
實皆省是克欽民族組織（KNO）活躍的地方。軍方貨車4月10日在該省德穆鎮被手榴彈擊中，最少18名安全部隊成員死亡。
《伊洛瓦底江》雜誌（The Irrawaddy）4月12日引述居民指，軍方當日清晨5時45分突襲當地，炮火聲持續最少6小時。軍方突襲醫院，破壞醫療設備、毆打職員並沒收他們的電話。
另外聯合國人權事務高級專員巴切萊特發表聲明，指緬甸爆發示威至今已經有3080人被捕，並有多宗報道指當局在秘密審訊中判處23人死刑。她憂慮當地面臨爆發全面衝突的可能，呼籲各國應避免重蹈過往敘利亞及其他地方的覆轍，並指目前對緬甸軍方的制裁不足夠。