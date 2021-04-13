新冠肺炎｜美國多人接種強生疫苗後出現血栓　當局建議暫停使用

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-04-13 20:39

美國有多人接種強生公司（Johnson & Johnson）的單劑式新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗後出現血栓的副作用後，當局在4月13日建議暫停接種有關疫苗。

美國食品和藥物管理局（FDA）及美國疾病控制和預防中心（CDC）4月13日發表聯合聲明，指出於萬分的謹慎，建議暫停接種強生疫苗。

Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution. — U.S. FDA (@US_FDA) April 13, 2021

聲明指，截至4月12日，美國已經有6名女士接種強生疫苗後出現血栓症狀，當局正審視有關數據，強調情況極其罕見。FDA及CDC同時建議，其他人士在接種強生疫苗後三周內出現嚴重頭痛、腹痛、腳痛及呼吸急促的狀況，應向醫療機構求助。

CDC會在14日召開會議，討論強生疫苗的血栓病例，同時指希望向疫苗供應商及醫護人員就治療血栓問題提供指導。

新冠肺炎：強生公司（Johnson & Johnson）的疫苗由該公司旗下的楊森製藥（Janssen）研發，屬單劑式疫苗。（AP）

強生公司亦發表聲明，指已經留意到事件，認為目前未有因果關係證明疫苗與血栓有關。

佐治亞（Georgia）、科羅拉多（Colorado）及北卡羅來納州（North Carolina）日前都有多名民眾接種強生疫苗後出現頭暈、反胃等徵狀，因此已經暫停使用該款疫苗。