新冠肺炎丨大阪新增過千人確診　政府專家：日本已進入第4波疫情

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-04-14 19:14

日本多個地方的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續嚴峻，其中大阪連續兩天新增過千人確診。政府疫情對策小組會會長尾身茂4月14日警告，日本已進入第4波疫情。

尾身茂在議會表示，由於感染個案上升，政府應該以一個極其迅速且靈活的方式，增加接受更嚴格防疫措施的地區。

他說，大阪以及另外5個一級行政區已實施加強的措施，假如措施不夠有效，政府應該找出原因，並決定是否再次宣布緊急事態宣言，或在現行措施的範圍內採取更強力的行動。

他補充，宣布緊急事態宣言明顯是一個選項。

圖為4月9日日本首相菅義偉在首相辦公室出席會議。（AP）

據世界衛生組織（WHO）網站，截至13日，日本累計確診個案為508,802宗，死亡個案累計為9,425宗。網站顯示，日本確診個案在過去24小時新增2,516宗，死亡個案新增25宗。

大阪疫情嚴峻，當地13日新增1,099宗確診個案，是當地單日確診個案首次超過1千宗後，14日再弘1,130人確診，連續兩天打破單日確診記錄。

東京都政府在14日證實，當地新增591宗確診個案，連續第2天增逾500宗確診個案。這亦是東京自3月撤銷第2次緊急狀態後，最高的單日感染數字。

東京目前累計確診個案為127,385宗。