印度：四方安全對話不是亞洲版北約　非針對他國

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-15 12:12

印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）4月14日表示，四方安全對話（Quad）不是「亞洲版北約」（Asian NATO），印度從未有過「北約思維」。

2020年10月26日，美國時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與印度外長蘇傑生在新德里舉行會晤。（Twitter@SecPompeo）

據印度媒體《印刷報》（The Print）報道，蘇傑生4月14日通過視像出席瑞辛納對話（Raisina Dialogue）時做出上述表態。蘇傑生與法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）和澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）一起在該對話會上發言。

蘇傑生説，印太戰略建設不是為了加強冷戰，而是為了「克服」冷戰。

他説：「當我們走到一起時，如果有人向其他國家發出某種威脅或訊息，我認為人們需要克服這種想法……使用『亞洲北約』等字眼是人們正在玩的一種心理遊戲。」

據《印度斯坦時報》報道，蘇傑生表示，印度、澳洲、日本和美國組成四方，或者由印度、澳洲和法國組成三邊，並不是針對任何國家。

蘇傑生説：「這種北約的思維方式從來不是印度的。如果以前在亞洲出現過這種情況，那麼我認為在其他國家和地區也會出現，而不是在我們這裏。」

蘇傑生在出席瑞辛納對話時還表示，印度-太平洋概念是一個訊號，表明印度不會被限制在馬六甲海峽和亞丁灣之間，印度將與法國和澳洲等夥伴合作，確保一個開放和包容的地區。

談到印太戰略與印度等民主國家的合作，正在印度訪問的法國外交部長勒德里昂表示：「我們有着共同的合作意願，除相處融洽，不僅僅是因為我們有一些共同利益或共同關切，還因為我們共享民主價值，我們也都遵守規則與法律。更重要的是，我們希望一起合作。」