東京奧運｜日本執政黨幹事長：疫情倘嚴峻或須取消

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-15 13:12

日本自民黨幹事長二階俊博4月15日在錄製TBS電視台節目時稱，就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情進一步蔓延下是否舉辦東京奧運會，他稱如確診病例增加意味「不可能舉辦的話，我們或需放棄」，他稱取消舉辦也是選項。

這個節目料在16日播出。

這是首次有日本政府高層公開承認，如日本疫情惡化，東京奧運不應繼續舉辦。

二階首相菅義偉背後重要的支持者，也是埶政黨自民黨以及政界重量級人物。他向以直言不諱著稱。 自民黨議員一般多避免就是否停辦這個燙手的議題發表意見。

他的發言被視為介入，而此舉將再度引起外界有關是否繼續舉辦賽事的疑問。

東京奧運由7月23日至8月8日舉行，距離舉行開幕禮僅餘不足100天。

國際奧委會（IOC）事務協調委員會主席約翰高亞迪斯（John Coates）在不足24小時剛向記者說，取消舉辦肯定不是選項之一。他14日說，東京奧運會是隧道盡頭的光。

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行政改革擔當大臣河野太郎14日在另一個電視節目中受訪時說，東京奧運與殘奧會將採用能夠舉辦的方式來進行，也有可能不開放現場觀眾，可能會跟過去的奧運不一樣。