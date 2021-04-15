克里訪華｜中美傳商建新機制　就氣候雙邊接觸

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-04-15 18:07

在中美兩國關係緊張之際，美國總統拜登（Joe Biden）的氣候問題特使克里（John Kerry）4月14日抵達中國上海，引發美歐輿論關注。

「一次向中國示好行動」

英國廣播公司（BBC）4月14日指出，在拜登4月22日主持氣候峰會之前，克里前往上海向中國示好。美國希望説服中國國家主席習近平出席氣候峰會，40位世界領導人受到邀請，包括俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。這次氣候峰會是2021年11月在格拉斯哥召開聯合國氣候大會（COP26）之前的一個重要里程碑。預計拜登將在氣候峰會上宣布美國2030年前減排目標。

BBC稱，美國希望中國停止建設燃煤發電站，並停止為海外煤炭企業提供融資。中國希望美國向發展中國家提供更多資金，以獲得清潔技術，並適應氣候變化。中國還希望華盛頓宣布大幅減排計劃。

2020年12月12日，中國國家主席習近平講話中提到，五年前各國領導人以最大的政治決心和智慧推動達成應對氣候變化的《巴黎協定》。（新華社）

英國智庫英國皇家國際事務研究所（Chatham House）的中國問題專家伯尼斯（Bernice Lee）表示，「這是好消息，至少他們在氣候峰會準備階段進行談判。雙方都有重大問題需要解決，但這些問題必須得到解決。」

克里的訪華任務

美國《華爾街日報》援引知情人士的話説，中美兩國將討論建立一個新的正式機制，就氣候事務進行雙邊接觸，以及支持發展中國家追求低排放經濟增長。

2020年9月22日，時任美國總統特朗普在第75屆聯合國大會一般性辯論期間講話稱，有近200個國家簽署的《巴黎協定》是片面協議，並批評中國是世界上最大的碳排放源。（AP）

此外，克里訪華是中美氣候變化問題上高層互動暫停四年後的一次重啟。《華爾街日報》披露，中美兩國曾在奧巴馬（Barack Obama）政府時期啓動「中美氣候變化工作組」，但被特朗普（Donald Trump）政府叫停。此次，雙方計劃討論重啓工作組的可能性，但可能會換一個新名字。

值得一提的是，克里啓程前在接受美國有線新聞網絡 （CNN）採訪時承認，中國的合作對應對氣候危機「絕對至關重要」，同時強調「美方在試圖通過談判達成氣候變化協議時，不會在經濟問題或人權問題上與中國妥協」。

習近平在聯合國大會上承諾爭取2060年前實現碳中和：

+ 6 + 6 + 6

不過，中國分析人士認為，鑑於對中國採取的強硬立場，拜登想要展示氣候峰會的積極成果，意味着需要與中國在一些基本問題上達成一致。克里的中國之行反映了一個現實：中美兩國相互需要。