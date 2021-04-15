美國民主黨倡最高法院增4大法官　目前9位當中有6名保守派

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-04-15 15:52

美國國會民主黨人或於4月15日提出提案，將美國聯邦最高法院大法官人數由9名增加到13名。目前最高法院中的9人中，有6人為保守派。

據美國全國廣播公司（NBC）4月15日報道，麻省國會參議員馬基和眾議院司法委員會主席、紐約州國會眾議員納德勒4月15日發起一項提案推動最高法院的改革，其中包括將美國聯邦最高法院大法官人數由9名增加到13名。

美民主黨將提案增加大法官數量，以改變最高法院失衡局面。圖為2020年11月10日，位於美國華盛頓的最高法院。（Reuters）

2020年美國總統大選前，自由派大法官金斯伯格（Ruth Ginsburg）因病去世，時任總統特朗普（Donald Trump）不顧包括當時民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在內的民主黨人反對，提名保守派法官巴雷特（Amy Coney Barrett）擔任聯邦最高法院大法官一職。巴雷特就職後，最高法院最終由6名保守派大法官和3名自由派大法官組成。

2021年4月9日，成功當選美國總統的拜登簽署行政命令，宣布成立由兩黨成員組成的「最高法院改革委員會」，負責研究「最高法院改革事宜」。

根據白宮4月9日的聲明，「最高法院改革委員會」除研究是否應增加聯邦最高法院大法官人數之外，還將研究是否應規定法官任職期限和任職年齡上限（目前無上限），以及研究大法官提名和確認程序是否需要修改等。

美國最高法院自1789年成立以來，大法官人數有增有減，在5至10人之間。自1869年之後，大法官人數一直保持在9名，自此成為慣例。