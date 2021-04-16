失敗的新冠疫情應對　將巴西推向人道災難

撰文： 毛詠琪 最後更新日期： 2021-04-16 20:00

巴西進入2019冠狀病毒病緊急狀態已超過12個月，至今仍缺乏有效、集中及協調的公共衛生措施以應對疫情爆發。由於當局欠缺政治意志適當地應對疫情，把成千上萬的巴西人民推向死亡。無國界醫生緊急呼籲巴西政府正視危機的嚴重性，推行疫情的集中應對措施和協調系統，以防止更多可避免的死亡個案出現。

撰文：無國界醫生

上週，全球2019冠狀病毒病確診者中，巴西人佔了11%，而全球死亡人數中也有26.2%來自巴西。在4月8日的短短24小時內，通報的死亡個案達4,249宗，同時新增86,652宗確診個案。這些驚人的數字，正是政府處理國內健康和人道危機，以及保護人民，尤其是最脆弱人群免於染疫方面失職的鐵證。

無國界醫生（國際）主席賀歷圖醫生（Christos Christo）說：「在巴西，公共衛生措施已成為政治角力的場所。以科學為基礎的公共政策結果與政治立場掛勾，而不是出於個人及社區的防疫需要。」

「巴西聯邦政府有各種循證的全面公共衛生指引卻拒絕採用，令專職醫護人員要在深切治療部處理最病入膏肓的患者，並在病床爆滿時湊合應付。這使巴西舉國瀰漫恆久的哀傷情緒，並使醫療系統瀕臨崩潰。」

巴西各處現正面臨嚴峻的新冠肺炎危機，死亡個案猛增，使舉國瀰漫恆久的哀傷情緒，並使醫療系統瀕臨崩潰。（AP）

無國界醫生總幹事尼科徠（Meinie Nicolai）指出：「巴西必需從社區，而非深切治療部開始疫情應對措施。不僅氧氣、鎮靜劑和個人保護裝備之類的醫療物資必須送往有需要地方，各部門亦要在社區內因應各地疫情，推廣和實施戴口罩和保持社交距離，採取嚴格衛生措施，以及限制不必要的活動。」

「除了必須更新治療2019冠狀病毒病指引以反映最新醫學研究結果，亦要廣泛提供快速抗原測試，以促進患者照護和控制疫情。」尼科徠說。

上週，巴西27個重要城市中，有21個深切治療病房爆滿。全國各地的醫院中，用來治療重症患者的氧氣，以及插管治療所需的鎮靜劑，均持續短缺。我們目睹一些可能有生存機會的患者，沒有得到適當醫療護理。

圖為1月24日，巴西首都巴西利亞（Brasilia）的示威者在抗議政府的抗疫措施，要求彈劾該國總統博爾索納羅。（AP）

無國界醫生2019冠狀病毒病緊急協調專員馮．賀德杰姆（Van Heddegem）指出：「無國界醫生最初在亞馬遜地區目睹的破壞，已成為巴西大部分地區的真實現況。聯邦衛生當局與州和市政府之間缺乏計劃與協調，導致生死攸關的後果。」

他續說：「不僅患者因無法獲得治療而喪命，醫護人員亦疲於奔命，以及由於工作條件而遭受嚴重心理和情緒創傷。」 另一個限制是當地專業醫護人員短缺。然而，外國醫護人員和具外國執業資格的巴西人都未獲准在巴西工作。

上週，巴西27個重要城市中，有21個深切治療病房爆滿。全國各地的醫院中，用來治療重症患者的氧氣，以及插管治療所需的鎮靜劑，均持續短缺。圖為聖保羅一處臨時新冠肺炎醫院。（AP）

在巴西全國各地大量散播的假訊息渲染當地疫情和死亡個案。佩戴口罩、保持社交距離、限制非必要活動等的防疫措施均被摒棄和政治化。此外，政客們將羥氯奎寧（抗瘧疾藥物）和絲每妥錠（抗寄生蟲藥物）吹捧為對抗疫情的萬靈藥，被醫生處方為預防和治療2019冠狀病毒病的藥物。

導致巴西疫情雪上加霜的是， 2009年期間，巴西在短短三個月內為9200萬人施打了 甲型H1N1流感 (即人類豬型流感病毒)疫苗，但2019冠狀病毒病的疫苗接種進度被預期緩慢一倍。目前，大約11%人士注射至少一劑。這意味著，巴西國內乃至邊境以外的數百萬人民仍受到正在國內傳播的90多種變種病毒，以及未來可能出現的變種新病毒威脅。

賀歷圖醫生說：「過去一年，巴西政府眼看疫情持續蔓延。他們拒絕採取具實證的公共衛生措施，導致許多人白白喪命。巴西需要更快速、具科學根據和更完善協調的應對措施，以防止曾受讚譽的巴西醫療系統面對更多可避免的死亡和破壞。」

賀歷圖醫生說：「過去一年，巴西政府眼看疫情持續蔓延。他們拒絕採取具實證的公共衛生措施，導致許多人白白喪命。（AP）