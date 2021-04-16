緬甸政變｜反軍方派成立「民族團結政府」　昂山素姬任國務資政

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-16 19:32

緬甸軍方2月發動政變後，軟禁國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）、總統溫敏（Win Myint）等人。與軍方對抗的緬甸聯邦議會代表委員會，4月16日宣布成立民族團結政府（National Unity Government），由昂山素姬出任國務資政，委員會指目標是結束軍方統治、恢復民主。

溫敏出任總統

央視新聞報道，根據緬甸聯邦議會代表委員會公開發布的一份文件，民族團結政府是依據組織於2021年3月31日起草並公布的《聯邦民主憲章》第19條成立。

委員會宣布溫敏出任民族團結政府總統，昂山素姬擔任國務資政，杜瓦拉希拉（Duwa Lashi La）為副總統，曼溫凱丹（Mahn Win Khaing Than）出任總理。委員會又宣布多名部委部長人選，包括外交部、內政部、國防部、衛生與體育部、教育部、計劃財政與工業部、國際合作部等。

緬甸政變：圖為4月10日，緬甸仰光反政變示威者舉起3隻手指、做出抗議手勢。（AP）

總理、副總統人選來自少數民族

報道稱，獲任命為民族團結政府副總統的杜瓦拉希拉，是少數民族克欽族律師，也是克欽國民協商議會（Kachin National Consultative Assembly）主席。

央視又指，出任總理的曼溫凱丹則是來自少數民族克倫族，他曾任緬甸聯邦議會議長兼民族院議長，在緬甸政局動蕩後曾獲聯邦議會代表委員會任命為臨時副總統。

緬甸聯邦議會代表委員會是由多名在2020年緬甸大選中勝選的民盟黨籍議員在2月自發成立。3月21日，緬甸國家管理委員會宣布認定委員會為非法組織。